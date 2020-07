Si vantava di "aver massacrato un negro" con il figlio di 11 anni. Chi è Peppe Montella, appuntato "al di sopra della legge" (Di venerdì 24 luglio 2020) “La personalità dell’indagato rivela come egli abbia la profonda convinzione di poter tenere qualunque tipo di comportamento, vivendo al di sopra della legge e di ogni regola di convivenza civile”. Per il gip di Piacenza, Luca Milani, è questo Giuseppe Montella, detto ‘Peppe’, 37 anni, napoletano, il leader del gruppetto di carabinieri accusati di pestaggi, estorsioni, spaccio e anche di tortura.Un uomo che “non mostra paura di nulla ed è dotato di un carattere particolarmente incline a prendere parte ad azioni pericolose e violente”. Basti pensare che uno dei pusher tenuti in scacco dai militari della stazione Levante, di fronte agli investigatori che lo sentono per ... Leggi su huffingtonpost

