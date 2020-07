Si schianta con la moto contro un’auto, 23enne muore nel Casertano (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVilla Literno (Ce) – Un ragazzo di 23 anni, Francesco Fontana, è morto ieri a Villa Literno (Caserta) in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto la moto su cui viaggiava. Dai primi accertamenti realizzati dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, sembra che il giovane stesse percorrendo in discesa un cavalcavia quando ha urtato violentemente contro un’auto; l’impatto ha scaraventato il 23enne con la moto giù dal ponte. L'articolo Si schianta con la moto contro un’auto, 23enne muore nel Casertano proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

