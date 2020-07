Sesso, ecco cosa succede al tuo corpo se smetti: lo studio scientifico (Di venerdì 24 luglio 2020) Ben 8 ottime ragioni per cui non dovreste trascurare la vostra vita sessuale. Questo è quello che succede al nostro corpo, quando smettiamo di fare Sesso: 1. Ci si ammala più spessoSe non si fa Sesso per molto tempo, il sistema immunitario si indebolisce in maniera considerevole. L’astinenza sessuale favorisce una maggiore circolazione di germi nel corpo, e la conseguenza diretta è che si hanno maggiori probabilità di avere la febbre o prendere un raffreddore. Fare Sesso è un rimedio del tutto naturale per diventare più forti: la miglior tisana per l’influenza che avete in dispensa! 2. Ci si stressa più facilmenteIl Sesso è un ottimo rimedio contro lo stress. Una vita sessuale ... Leggi su howtodofor

jessica_rigon : RT @_godgiven_: Quella tra Ermal e Fabrizio non è mai stata solo una collaborazione. È stata la nascita di una famiglia, che ha unito tutti… - BordignonAngelo : RT @FelipeKarmelo: Ecco come funziona la finestra di #overton. Oggi dicono 'il pedofilo che non stupra non va demonizzato altrimenti si nas… - noisiamovivi_ : RT @_godgiven_: Quella tra Ermal e Fabrizio non è mai stata solo una collaborazione. È stata la nascita di una famiglia, che ha unito tutti… - _apartete : RT @_godgiven_: Quella tra Ermal e Fabrizio non è mai stata solo una collaborazione. È stata la nascita di una famiglia, che ha unito tutti… - ElisabethWolf84 : RT @_godgiven_: Quella tra Ermal e Fabrizio non è mai stata solo una collaborazione. È stata la nascita di una famiglia, che ha unito tutti… -

Ultime Notizie dalla rete : Sesso ecco Magie, esoterismo e sesso. Ecco il prof della psico-setta IL GIORNO Pubblicità online fai da te: come funziona e come farla

La pubblicità online è fondamentale per le piccole e medie imprese per attirare nuovi potenziali clienti. Ecco le basi per cominciare Secondo gli ultimi dati disponibili, circa il 90% della popolazion ...

Il campanello d'allarme dell'artrite remautoide: ecco come anticiparla

Con un'incidenza di 2-4 nuovi casi all'anno su 10mila soggetti adulti, in Italia si contano circa 400mila malati. Ad esserne maggiormente interessato è il sesso femminile con un rapporto uomo-donna di ...

La pubblicità online è fondamentale per le piccole e medie imprese per attirare nuovi potenziali clienti. Ecco le basi per cominciare Secondo gli ultimi dati disponibili, circa il 90% della popolazion ...Con un'incidenza di 2-4 nuovi casi all'anno su 10mila soggetti adulti, in Italia si contano circa 400mila malati. Ad esserne maggiormente interessato è il sesso femminile con un rapporto uomo-donna di ...