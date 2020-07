Serie BKT 36esima giornata, il Crotone esce dal terreno “Armando Picchi” di Livorno con il lasciapassare per la serie A (Di venerdì 24 luglio 2020) Livorno 1 Crotone 5 Marcatori: Trovato 12°, Zanellato 30°, Simy 34°, Gerbo 40°, Molina 55°, Simy ( R ) 59° Livorno (3-5-2): M. Ricci, Boben, Marie-Sainte, Bogdan (Bogdan), Morelli, Trovato (Nunziatini), Bellandi (Ruggiero), Awua, Premura (Porcino), Pallecchi (Haoudi), Murilo. All. Filippini Crotone (3-5-2): Cordaz, Golemic, Marrone, Cuomo, Gerbo (Mustacchio), Zanellato, Barberis (Gomelt), Messias (Crociata), Molina (Mazzotta), Jankovic (Lopez), Simy. All. Stroppa Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara Assistenti: Grossi – Maccadini Quarto giudice bordo campo: Francesco Meraviglia di Pistoia Ammoniti: Fremura, Angoli: 4 a 3 per il Livorno recupero: 4 e 2 minuti La sfida in quel di ... Leggi su laprimapagina

