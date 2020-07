Serie B: Pisa – Ascoli, in Tv e formazioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Pisa – Ascoli è una delle gare in programma per la trentasettesima e penultima giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre puntano a vincere perchè entrambe desiderano guadagnare punti utili alla propria classifica, magari per entrare a far parte della zona playoff. In questo momento il Pisa occupa l’ottavo posto con 50 punti, mentre l’Ascoli si trova in dodicesima posizione a quota 45. Pisa – Ascoli si giocherà lunedì 27 luglio alle 21.00 Come si presentano le squadre Pisa e Ascoli si presentano a questa giornata con due situazioni diverse per quanto riguarda i punti, i toscani sono avanti di cinque lunghezze rispetto ai marchigiani, ma simili se si analizzano i ... Leggi su sport.periodicodaily

