Serie B, l’Ascoli sfida il Pordenone: dove vedere il match in Tv (Di venerdì 24 luglio 2020) Ascoli e Pordenone si giocano al Del Duca l’obiettivo salvezza e promozioni, anche se forse in molti a inizio stagione si sarebbero immaginati una situazione opposta. I marchigiani avevano infatti iniziato bene l’annata, ma si sono poi trovati invischiati a lottare per il mantenimento della categoria. I bianconeri stanno comunque vivendo un ottimo momento di … L'articolo Serie B, l’Ascoli sfida il Pordenone: dove vedere il match in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

