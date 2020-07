Serie B, il Trapani ospita il Pescara: dove vedere il match in Tv (Di venerdì 24 luglio 2020) Trapani e Pescara arrivano a questa sfida con sensazioni profondamente differenti. Dopo la pausa del campionato, infatti, i siciliani hanno trovato continuità e vincere ora potrebbe permettergli di credere nella salvezza, pur essendo comunque in una situazione decisamente pesante. Tante difficoltà invece per gli abruzzesi, che recentemente hanno messo in atto un nuovo cambio in … L'articolo Serie B, il Trapani ospita il Pescara: dove vedere il match in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

