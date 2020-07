Serie B, Crotone batte Livorno: ora per la promozione aspetta lo Spezia (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Crotone doveva vincere e lo ha fatto. Nonostante l'inconveniente dello svantaggio iniziale, la squadra di Stroppa si prende i tre punti con una roboante manita al Livorno e ipoteca la promozione ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : Gol! Livorno - Crotone 1-1, rete di Zanellato N. (CRO) - ManLanTuit : Livorno 1 - Crotone 5 Crotone ad un passo dal ritorno in Serie A. Tutti esaltano Simy ma è stato Messias l'arma in più dei calabresi. - sportli26181512 : Serie B, i risultati della 36^ giornata: Crotone promosso in A se lo Spezia non vince: Nella prima gara della 36^ g… - nicksanchezkr : Sono l'unico a cui non importa un cazzo del Crotone in serie A - SkySport : Serie B, i risultati della 36^ giornata: Crotone promosso in A se lo Spezia non vince -