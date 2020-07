Serie B, comunicato l’orario dell’ultima giornata: tutte in contemporanea (Di venerdì 24 luglio 2020) Il campionato di Serie B è ormai nella fase decisiva, il torneo è agli sgoccioli. Si decidono gli obiettivi delle squadre, dalle promozioni fino alle retrocessioni. Sono stati comunicati gli orari dell’ultima giornata, si giocherà il 31 luglio tutte in contemporanea alle ore 21. Il Benevento in trasferta contro l’Ascoli, la Cremonese sfida il Pordenone. Trasferta per l’Empoli a Livorno, il Crotone a Trapani. Ecco tutto il programma. 19a giornata DI RITORNO Venerdì 31 luglio 2020 ore 21.00 ASCOLI – BENEVENTO ore 21.00 CHIEVOVERONA – PESCARA ore 21.00 COSENZA – JUVE STABIA ore 21.00 CREMONESE – PORDENONE ore 21.00 FROSINONE – PISA ore 21.00 LIVORNO – EMPOLI ore 21.00 SALERNITANA – SPEZIA ore 21.00 TRAPANI – ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Serie comunicato Serie D. Il Savona non si iscriverà al prossimo campionato! Il comunicato del club Tuttocampo Saltata la cordata lombarda: la Vigor non si iscrive alla Serie D

La Vigor Carpaneto comunica di non aver presentato la domanda di iscrizione al campionato di Serie D, i cui termini scadevano nel pomeriggio della giornata odierna (venerdì). Dopo un triennio ricco di ...

Comunicato UFFICIALE: Samuele Moretti è un nuovo giocatore dell'Orlandina Basket

Orlandina Basket è lieta di comunicare l’ingaggio del classe 1998 Samuele Moretti ... prima di mettersi in mostra nel 2017/18 in Serie B con la maglia di Orva Lugo: 7.7 punti e 6.1 rimbalzi, che gli ...

