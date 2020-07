Serie B, c’è la contemporaneità per l’ultima giornata (Di venerdì 24 luglio 2020) Attraverso una nota ufficiale, la Lega Serie B ha comunicato che tutte le gare previste per l’ultima giornata del campionato cadetto, in programma venerdì 31 luglio 2020, saranno disputate in contemporanea e tutte alle ore 21. Dopo la promozione in Serie A del Benevento e la retrocessione in C del Livorno , sono ancora in ballo altre tre retrocessioni e due promozioni. VENERDI’ 31 LUGLIO 2020: Ascoli-Benevento Chievo-Pescara Cosenza-Juve Stabia Cremonese-Pordenone Frosinone-Pisa Livorno-Empoli Salernitana-Spezia Trapani-Crotone Venezia-Perugia V.Entella-Cittadella L'articolo Serie B, c’è la contemporaneità per l’ultima giornata proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

