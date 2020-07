Serie B, 36a giornata: il Crotone festeggia il ritorno in A, decisivo il pari dello Spezia. Risultati e classifica (Di venerdì 24 luglio 2020) Secondo verdetto in Serie B: Crotone in Serie A.Trentaseiesimo turno in cadetteria che regala al club calabrese il ritorno nella massima Serie a distanza di due stagioni. I rossoblu avevano superato in agilità con il punteggio di 5-1 il derelitto e già retrocesso Livorno, decisivi i passi falsi delle inseguitrici Spezia e Pordenone che non sono andate oltre il pari rispettivamente contro Cremonese (0-0) e Ascoli (2-2). Nella zona calda della classifica vincono Trapani (1-0 sul Pescara), Cosenza (2-1 sul Pisa) e il Venezia (1-0 sulla Juve Stabia); a due turni dal termine i granata possono ancora sperare di disputare il play-out mentre dicono matematicamente addio alla salvezza diretta.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" ... Leggi su mediagol

