Serie A, Spadafora svela: “Possibile riapertura degli stadi. Ecco quando” (Di venerdì 24 luglio 2020) Serie A – Il COVID19 ha fermato l’Italia ed il mondo. L’Italia da questa scomoda situazione ne è uscita a testa alta, di giorno in giorno diminuiscono i contagi e le morti. Il calcio italiano si è fermato per 3 mesi, adesso, è ripreso ma senza pubblico. Il ministro dello sport Spadafora ottimista sul ritorno del pubblico, infatti per i tifosi di calcio ci sono buone notizie. Possibile riapertura degli stadi dalla prossima stagione. Serie A, le parole di Spadafora “Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una Serie ... Leggi su juvedipendenza

