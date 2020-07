Serie A, Spadafora conferma: “A settembre tifosi di nuovo negli stadi, abbiamo un piano” (Di venerdì 24 luglio 2020) Vincenzo Spadafora sul ritorno negli stadi dei tifosi.Serie A, 36a giornata: le designazioni arbitrali per le partite del 25 luglio, Genoa-Inter…Il Ministro dello Sport ha confermato che dall'inizio della prossima stagione gli impianti potranno essere nuovamente riempiti, seppur con delle misure di sicurezze appositamente studiate. Le gare a porte chiuse hanno dimostrato quanto sia importante avere la gente sugli spalti, curve e tribune vuote rendono lo stadio un ambiente triste e desolato. Le dichiarazioni dello stesso Spadafora in merito a tale questione rilasciate ai microfono del Gr1.Serie A, Lazio-Cagliari 2-1: i biancocelesti vincono in rimonta e accorciano sull’Inter"Se la curva epidemiologica ce lo ... Leggi su mediagol

