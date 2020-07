Serie A, il Milan frena la corsa dell'Atalanta: il match tra le regine d'estate finisce in spareggio (Di venerdì 24 luglio 2020) finisce senza vincitori lo 'spareggio' tra le regine d'estate. A San Siro è 1-1 tra Milan e Atalanta, nel terz'ultimo impegno del campionato: le due squadre più in forma del dopo lock-down confermano di essere in salute. Succede tutto nel primo tempo: apre Calhanglu con una prodezza su punizione, risponde Zapata. Nel mezzo, sale in cattedra Donnarumma che sventa il rigore di Malinovskyi. I rossoneri mancano la vendetta per il clamoroso 5-0 subito a Bergamo: un girone fa, ma sembra un'era. Pioli però può essere soddisfatto: la squadra, nonostante le assenze, tiene botta alla devastante Dea e allunga la striscia positiva, portandosi a -1 dalla Roma. L'Atalanta si porta provvisoriamente a +2 sull'Inter, ma rischia il sorpasso ... Leggi su liberoquotidiano

