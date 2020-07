Serie A, Giudice Sportivo: due giocatori squalificati al termine di Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Giudice Sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha fermato per un turno due giocatori in seguito alle gare valide per il trentacinquestimo turno, più precisamente Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. Si tratta di William Troost-Ekong (Udinese) e Manuel Lazzari (Lazio), entrambi sanzionati “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Leggi su sportface

Sono solo due i giocatori squalificati dal giudice sportivo di Serie A dopo le partite giocate ieri. Un turno di stop per William Paul Ekong (Udinese) e Manuel Lazzari (Lazio), entrambi «per comportam ...