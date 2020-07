Serie A, domani c’è Genoa-Inter: le probabili formazioni (Di venerdì 24 luglio 2020) Le probabili formazioni di Genoa-Inter, match della trentaseiesima giornata di Serie A La Serie A è pronta a vivere il terzultimo turno stagionale. Tra le partite in programma c’è anche il match di ‘Marassi’ tra Genoa e Inter: ecco le probabili formazioni. Qui Genoa: Pandev-Pinamonti in attacco Punti importanti in palio per il Genoa alla ricerca di una disperata salvezza. Rossoblu con in porta Perin con Romero, Zapata e Masiello a formare il trio difensivo. A centrocampo Biraschi a destra e Criscito a sinistra sono gli esterni con Schone e Behrami centrali. In avanti attacco formato da due ex nerazzurri: Pandev e Pinamonti. Alle loro spalle, ... Leggi su intermagazine

_intermagazine : Serie A, domani c’è Genoa-Inter: le probabili formazioni - ceciliacaselli2 : RT @CislRomaRieti: ??#Somministrati in #sanita: eroi di serie B? ?? ?? ORA BASTA ?? Condividiamo lo sciopero generale e la protesta della… - therealdavb : Ieri sera: “dai domani inizio una nuova serie” Oggi: “connessione internet al momento non disponibile” Grazie Vodafone?? - Fprime86 : RT @federtennis: Seven One Sport @CCAniene Orange Padel Club Due Ponti Magic Padel Tennis Misano Out Sono queste le squadre che da domani… - Mariademattei12 : RT @DolunayDreams: Domani ci aspettano un vortice di EMOZIONI ?? -1 alla puntata di Bay Yanlis la serie più bella dell'estate 2020 ???? @cany… -