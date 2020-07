Serie A 36ª Giornata – Napoli-Sassuolo: le probabili formazioni e dove vedere il match (Di venerdì 24 luglio 2020) Nemmeno il tempo di archiviare la 35ª Giornata del campionato di Serie A che è già tempo di tuffarsi nella 36ª, che scatta oggi con il big match tra Milan e Atalanta. Francesco Pecoraro/Getty ImagesDomani sera sarà invece il turno di Napoli e Sassuolo, una sfida che promette spettacolo ed emozioni. Divise da otto punti in classifica, nessun obiettivo all’orizzonte per le due formazioni, che potranno così dar vita ad una partita priva di tatticismi. Il Napoli dovrebbe ritrovare Mertens in attacco dopo l’assenza di Parma, al suo fianco favoriti Callejon e Insigne. Nel Sassuolo mancherà Ferrari squalificato e l’ex Chiriches infortunato, rientra invece Berardi dopo il turno di stop. Le ... Leggi su sportfair

