Serie A 35a giornata: Juventus, Scudetto rinviato. Festa Champions per la Lazio: risultati e classifica (Di venerdì 24 luglio 2020) Analizziamo tutto quello che è successo nella 35a giornata di Serie A, con molte sorprese: ecco i risultati e la classifica a 270 minuti dalla fine. E’ stata una giornata di Serie A, quella numero 35 appena conclusa, che ha emesso verdetti a sorpresa con il rinvio della Festa Scudetto per la Juventus. Al contrario … L'articolo Serie A 35a giornata: Juventus, Scudetto rinviato. Festa Champions per la Lazio: risultati e classifica NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

