Senza mascherine e tifo da stadio: l'autista stoppa il bus della movida (Di venerdì 24 luglio 2020) I giovani, in larga parte minori scatenati sulla linea 40. I sindacati: «Possiamo solo chiamare le forze di polizia» Leggi su ilsecoloxix

uso corretto delle mascherine, igiene delle mani e controllo dei sintomi respiratori. Di qui i consigli degli esperti dell’Istituto per la salute dell’Ospedale Bambino Gesù per la salute, diretto dal ...Mascherine ffp2 senza requisiti di sicurezza, 320mila i pezzi sequestrati dalla Guardia di finanza di Roma, in parte sono state trovate a Civitanova. I finanzieri hanno denunciato 4 persone per frode ...