Selena Gomez, il progetto solidale: raccoglie 100 milioni di dollari per iniziative di salute mentale (Di venerdì 24 luglio 2020) Selena Gomez: vita, amori e carriera sfoglia la gallery Soffre da tempo di disturbo bipolare, Selena Gomez, 28 anni. E la patologia si è aggravata nel 2017, quando l’attrice ha subito un trapianto di rene. «Sono stata in uno dei miglior ospedali di salute mentale in America, il McLean», ha raccontato ad aprile durante lo show di Miley Cyrus Bright Minded su Instagram, «e ho discusso del fatto che dopo anni in cui mi sono capitate diverse cose ho capito che ero bipolare. E mi ha aiutato ... Leggi su iodonna

La popstar ha creato il fondo Rare Impact Fund e il consiglio Rare Beauty Mental Health Council in favore della salute mentale. Ha appena compiuto 28 anni Selena Gomez e per festeggiare ha lanciato un ...

Tanti auguri a Selena Gomez che mercoledì scorso ha compiuto 28 anni! Per il suo giorno speciale la cantante texana ha deciso di staccare la spina dai social e dedicarsi a pieno alla sua famiglia e ag ...

