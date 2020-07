“Se fossero stati di Piacenza”. Gomorra e il vittimismo geografico in difesa dei carabinieri arrestati (Di venerdì 24 luglio 2020) La signora Montella non ci crede “a quelle storie che racconta la televisione” su suo figlio Giuseppe, detto Peppe. Perché più che l’appuntato leader del gruppo di carabinieri eversori che – stando all’inchiesta della Procura e della Guardia di Finanza – hanno trasformato la caserma di Piacenza in un covo di spacciatori, estorsori e torturatori, Peppe è “un bravo ragazzo”. Di quelli che “salutava sempre”, “sempre sorridente”. Nel caso dell’appuntato Peppe Montella, “era laureando in giurisprudenza”, ad un passo dal titolo di studi salvacondotto morale. Mica solo carabiniere, ove mai non fosse sufficiente l’Arma a garantirne la rettitudine. Ma nelle ricostruzioni di questa incredibile vicenda, resta una frase. La signora Montella dice: “Tirano fuori ... Leggi su ilnapolista

