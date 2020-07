Scuola: Ronzulli, 'a settembre servono insegnanti in classe' (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - “Il ministro Azzolina non può continuare a dire tutto e il contrario di tutto. Fino all'altro ieri ipotizzava di mettere in cattedra i precari non laureati e oggi invece torna a bomba sull'idea di effettuare dei concorsi. A parte il fatto che questi docenti, benché precari, insegnano da anni e la loro esperienza si è dimostrata indispensabile per colmare carenze di organico anche imponenti, la Scuola a settembre deve assolutamente ripartire a pieno regime e non è possibile attendere i tempi di un concorso. Perché tra un mese e mezzo le scuole finalmente riaprano servono gli insegnanti in classe; dovrebbe essere l'abc per un ministro dell'Istruzione”. Lo afferma Licia Ronzulli, vicecapogruppo di Fi al Senato. Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Ronzulli Speciale scuola: Ronzulli (FI), anche su banchi altro buco nell'acqua Agenzia Nova Speciale scuola: Ronzulli (FI), anche su banchi altro buco nell'acqua

Roma, 23 lug 15:00 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato Licia Ronzulli, in una nota ... garantire una vera e propria svolta per la riapertura della scuola in ...

Scuola & coronavirus. Tre milioni di banchi nuovi per settembre? «Missione impossibile»

Come se non bastasse l’incertezza sugli spazi e il personale, adesso sulla strada della ripartenza della scuola il 14 settembre ... del gruppo di Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, parla di ...

