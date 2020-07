Scuola: martedì Azzolina riferisce alla Camera sull'avvio dell'anno scolastico (Di venerdì 24 luglio 2020) La ministra dell'Istruzione replica alle accuse di questi giorni: Mai come ora il governo investe, dovremmo essere apprezzati per questo Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Scuola martedì

Yahoo Notizie

La ministra dell'Istruzione replica alle accuse di questi giorni: Mai come ora il governo investe, dovremmo essere apprezzati per questo ...FERMO - Sono settimane cruciali, queste, per le scuole del Fermano. Nei plessi si susseguono incontri e verifiche per organizzare le riaperture. Lo spauracchio delle classi pollaio è sempre lì, nonost ...