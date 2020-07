Scuola, Azzolina prova i nuovi banchi in tv: “Sono innovativi, polemiche stucchevoli” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il ministro della Pubblica Istruzione, Lucia Azzolina, ha provato i nuovi banchi a postazione singola, replicando alle polemiche. ROMA – Lucia Azzolina è stata ospite a ‘In Onda’ su La7. Il ministro della Pubblica istruzione, nel corso della trasmissione, ha provato i nuovi banchi singoli, con le ruote, al centro delle polemiche: “Sono più innovativi. è stata fatta una polemica stucchevole“. I nuovi banchi a Scuola Più che banchi, si tratta di sedie con rotelle, quindi mobili, con attaccato un piccolo pianale su cui si può scrivere. In questo modo permettono ... Leggi su newsmondo

davidealgebris : La Scuola e' fatta di educatori/ qualità umana dei docenti e scuole sicure. Spendere soldi per dei banchi con le ro… - SimoneCosimi : Dice Azzolina che i banchi con le ruote (che a me fanno impazzire eh) permettono “metodologie didattiche nuove”. Ci… - repubblica : Scuola, i presidi alla ministra Azzolina: servono 2,5 milioni di banchi singoli [di CORRADO ZUNINO] [aggiornamento… - Iwona16499381 : RT @MarioSi36875732: #Scuola la ministra #Azzolina ha stabilito che nelle scuole dovranno essere installati i nuovi banchi singoli, circa 3… - Silvia_Mio86 : RT @SimoneCosimi: Dice Azzolina che i banchi con le ruote (che a me fanno impazzire eh) permettono “metodologie didattiche nuove”. Cioè: gl… -