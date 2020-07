Scuola, Azzolina: “I concorsi per gli insegnanti tra fine settembre e inizio ottobre. Immissioni in ruolo già quest’estate” (Di venerdì 24 luglio 2020) “I concorsi si faranno tra fine settembre e inizio ottobre. Le Immissioni in ruolo noi quest’estate le facciamo, abbiamo già elementi graduatori concorsuali dalle quali assumere, quelle del concorso del 2016 le faremo. E abbiamo già le graduatorie a esaurimento, ci sono migliaia di persone. Al di là del concorso nuovo che si farà per i nuovi supplenti, noi abbiamo gente da assumere da vecchi concorsi e graduatorie ad esaurimento. Abbiamo fatto una richiesta specifica la Mef per 80mila persone”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ospite della giornata inaugurale della dodicesima edizione di Ponza D’Autore, la rassegna culturale ideata da Gianluigi Nuzzi, ... Leggi su ilfattoquotidiano

