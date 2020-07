Scuola, Azzolina firma l’ordinanza: lezioni al via dal 14 settembre (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA – La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale. Leggi su dire

davidealgebris : La Scuola e' fatta di educatori/ qualità umana dei docenti e scuole sicure. Spendere soldi per dei banchi con le ro… - ilfoglio_it : Arcuri e #Azzolina sui banchi hanno combinato un pasticcio. Emidio Salvatorelli, presidente della più grande aziend… - SimoneCosimi : Dice Azzolina che i banchi con le ruote (che a me fanno impazzire eh) permettono “metodologie didattiche nuove”. Ci… - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Scuola, ministro Azzolina firma ordinanza: lezioni al via il 14 settembre #scuola - AnaDono_ : RT @MediasetTgcom24: Scuola, ministro Azzolina firma ordinanza: lezioni al via il 14 settembre #scuola -