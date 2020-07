Sciopero dei trasporti a Genova. Centro bloccato da tir e bus (Di venerdì 24 luglio 2020) AGI - Centro di Genova bloccato dalla manifestazione degli autotrasportatori. Tir, bus, furgoni e taxi sono sfilati in corteo, tra le bandiere dei sindacati, per raggiungere la prefettura dove è stato organizzato un presidio. "Il 3 agosto inauguriamo il nuovo ponte San Giorgio, non vorremmo che si apra con una bella coda sopra". Oggi l'emergenza sono le gallerie, domani però è come sviluppare le infrastrutture di questo territorio", dice all'AGI Andrea Gamba, della Filt Cgil Liguria, a margine del corteo partito stamane da via Buozzi, a Genova, e arrivato in piazza De Ferrari. ​"Sono in piazza tutti i lavoratori dei trasporti - sottolinea Gamba - dalla portualità, la parte della logistica, il trasporto pubblico locale, i parcheggiatori, tutti ... Leggi su agi

