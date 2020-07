Schira: Osimhen-Napoli, affare concluso. Quinquennale a 3,5 milioni a stagione. In arrivo annuncio ufficiale (Di venerdì 24 luglio 2020) E’ fatta per Osimhen al Napoli. L’affare è concluso. Lo scrive il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira su Twitter. De Laurentiis pagherà l’attaccante nigeriano 50 milioni più 10 di bonus. C’è l’accordo totale con il Lille. Il contratto prevede un impegno di 5 anni a 3,5 milioni a stagione. L’annuncio ufficiale, scrive Schira, è in arrivo. Done deal! Victor #Osimhen to #Napoli. De Laurentiis will pay him €50M + €10M as add-ons. Total agreement with #Lille. Napoli have also agreed personal terms with nigerian striker for a contract ... Leggi su ilnapolista

