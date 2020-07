"Schifo, disgusto. Come lo riduco". Corna in diretta per la Elia, lui bacia un'altra: crisi di nervi in diretta tv | Video (Di venerdì 24 luglio 2020) Il dramma di Antonella Elia a Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Già, perché nella puntata in onda giovedì 23 luglio viene tradita in diretta. Corna. Brutali. E a piazzargliele è il compagno, Pietro Delle Piane: "L'ho baciata...", confessa a Lorenzo Amoruso. Già, ha perso la testa per una single, ha eluso le telecamere e tra gemiti e mugugni la ha baciata. Per poi confessarlo e farsi mille risate sul tradimento. Scontato lo sconcerto della Elia, disperata: "Che disgusto! Non mi metterò mai più con un uomo... Poveraccio... Che Schifo... Gli farò trovare quattro stracci davanti casa...", si è sfogata. Insomma, dopo quanto accaduto la ... Leggi su liberoquotidiano

