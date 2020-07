Schianto sulla Circumvallazione, muore giovane papà: stava tornando da lavoro (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – stava tornando a casa dal lavoro quando è rimasto coinvolto in un drammatico incidente stradale costatogli la vita. E’ morto la scorsa notte Mariano Saggese, 21enne residente nel rione 219 a Melito, comune a nord di Napoli. L’incidente è avvenuto intorno alle due lungo la Circumvallazione esterna, nel tratto compreso tra Arzano e Casavatore. Mariano era in sella a uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrato con un’auto. Un impatto violentissimo costato la vita al giovane 21enne che lascia la compagna e un figlio piccolo. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Migliaia, in queste ore, i messaggi di cordoglio che si ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : Incidente mortale terribile schianto sulla FiPiLi fra auto e camion - #Incidente #mortale #terribile - qn_lanazione : Incidente mortale, terribile schianto sulla FiPiLi fra auto e camion #Pontedera @muoversintoscan @in_appennino - LecceSette : Terribile schianto all'incrocio sulla provinciale: tre auto coinvolte - LuciaMosca1 : (Maltignano, schianto frontale sulla Bonifica: muore una 62enne) Segui su: La Notizia - - Marc0Ferri : Schianto sulla Flaminia a Sterpeti. Grave una ragazza -

Ultime Notizie dalla rete : Schianto sulla Schianto sulla Altamura-Ruvo: morto il 25enne estratto dalle lamiere Il Quotidiano Italiano - Bari Incidente stradale in Grecia, muore giovane ragazza italiana

L’estate si macchia di sangue per una giovane ragazza umbra. Una 18enne di Perugia è morta in un incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos. L’auto su cui viaggiava la giovane si sarebbe scontra ...

Incidente a Jesi, schianto in via Paradiso. Ferita una donna

Jesi (Ancona), 24 luglio 2020 – Terribile schianto tra un furgone e un’auto in curva: è accaduto poco fa in via Paradiso poco prima (uscendo da Jesi) del distributore di benzina. Il bilancio è di una ...

L’estate si macchia di sangue per una giovane ragazza umbra. Una 18enne di Perugia è morta in un incidente stradale avvenuto in Grecia, a Mykonos. L’auto su cui viaggiava la giovane si sarebbe scontra ...Jesi (Ancona), 24 luglio 2020 – Terribile schianto tra un furgone e un’auto in curva: è accaduto poco fa in via Paradiso poco prima (uscendo da Jesi) del distributore di benzina. Il bilancio è di una ...