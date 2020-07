Scandalo Goldman Sachs: risarcito con quasi 4 miliardi di dollari il governo malese (Di venerdì 24 luglio 2020) Goldman Sachs, la potente banca d’affari nella quale ha avuto un ruolo di primo piano Mario Draghi e con cui hanno collaborato anche Romano Prodi e Mario Monti, ha vissuto una delle sue giornate più buie. Goldman Sachs: i veri pirati della Malesia Ha infatti raggiunto un accordo in linea di principio con il governo della Malesia per con un pagamento da 3,9 miliardi di dollari. In questo modo, dovrebbe chiudere i procedimenti penali e regolamentari pendenti contro le sue filiali e contro alcuni suoi dipendenti. L’accusa è pesante. Appropriazione indebita di risorse del fondo 1Malaysia Development Berhad (1MDB). L’accordo comporterebbe un pagamento da 2,5 miliardi al governo malese. ... Leggi su secoloditalia

