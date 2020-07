Sbarchi, a Lampedusa 1000 migranti in 48 ore. Crimi senza vergogna: “Situazione sotto controllo” (Di venerdì 24 luglio 2020) Sono mille i migranti sbarcati nelle ultime 48 ore nella sola Lampedusa. L’isola è ormai al collasso, chiamata a fare fronte a un numero di stranieri oltre dieci volte superiore a quello per cui è attrezzata. L’hotspot, infatti, può contenere 95 persone. Ma secondo il capo politico del M5S e viceministro dell’Interno, Vito Crimi, non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi o lamentarsi: “La situazione – ha sostenuto – è sotto controllo”. A Lampedusa cinque Sbarchi in poche ore Anche solo a guardare i numeri, però, appare evidente che non è e non può essere così. Solo nelle ultime ore si sono registrati 5 Sbarchi a Lampedusa per un totale di un ... Leggi su secoloditalia

