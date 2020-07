Sarri: «L’abbiamo persa per volerla vincere. Sulla stagione pesano anche i 12 rigori contro» (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo la sconfitta contro l’Udinese e la festa per lo scudetto sfumata (per il momento), l’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri ha parlato in tv. «Accade a molti in questo periodo essere rimontati e anche noi negli ultimi tempi. Abbiamo perso ordine e subito il pareggio dopo un buon primo tempo. Volevamo vincere a tutti i costi e così abbiamo cominciato ad essere disordinati, portando la partita su un binario pericoloso. E l’abbiamo persa per volerla vincere. In questa fase della stagione, avere equilibrio è difficile, si gioca in condizioni diverse dalla normalità, siamo tutti più stanchi, le squadre fanno più fatica ad essere aggressive. Così l’ordine diventa più ... Leggi su ilnapolista

GoalItalia : Maurizio Sarri commenta così la sconfitta contro l'Udinese ?? - romeoagresti : #Sarri: “Ieri a #Dybala s’è bloccata la schiena durante l’allenamento. Avevamo deciso di fargli fare uno spezzone.… - napolista : Sarri: «L’abbiamo persa per volerla vincere. Sulla stagione pesano anche i 12 rigori contro» Il tecnico della Juve… - anny922059731 : RT @bladistic: Sarri: Dopo il pareggio abbiamo perso ordine. Ma Mannaggialaputtana che cazzo ci sta a fare allora l'allenatore in panchina… - Melito562 : #24luglio Definire la gestione Sarri!!Direi catastrofale....abbiamo perso tutto anche la faccia,lo so sto estremizz… -

