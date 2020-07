Sant’Agata de’ Goti, Campagnuolo: “Elezioni punto di svolta per l’ente comunale” (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de’ Goti (Bn) – “Il periodo di emergenza mondiale legato al Covid-19 ha fatto emergere, ancora di più, le difficoltà dei settori di cui con onore mi occupo da anni, ovvero commercio ed agricoltura, quest’ultima prima fonte di sostentamento per l’80% delle famiglie Saticulane“. Si apre così la nota stampa di Evangelista Campagnuolo, Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani Campania nonché Componente del Coordinamento Provinciale di Forza Italia Benevento. “Anche Sant’Agata – prosegue – non si è purtroppo sottratta a questo paradigma negativo che, temo, avrà la sua maggiore implosione nel periodo autunnale. Spero, davvero, di poter essere contraddetto. I segnali che emergono però a livello ... Leggi su anteprima24

