Santa Sofia è di nuovo moschea: oggi la prima preghiera del venerdì (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo 86 anni, Santa Sofia celebra la preghiera del venerdì, nel primo giorno in cui è tornata moschea per volere del Presidente Erdogan che l'ha definito "un sogno d'infanzia diventato realtà". ... Leggi su globalist

