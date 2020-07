Sanità: Zanardi arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos Salute) - Alex Zanardi è arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano, trasferito presso l'Irccs del gruppo San Donato dal centro di riabilitazione Villa Beretta di Costa Masnaga (Lecco). A quanto si apprende, il campione è stato trasportato a bordo di un'ambulanza giunta al San Raffaele intorno alle 16. La direzione sanitaria dell'ospedale Valduce di Como, al quale fa capo Villa Beretta, aveva parlato di "condizioni instabili" dell'atleta, che avevano fatto decidere per il trasferimento. Zanardi sarebbe ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica del San Raffaele. Leggi su liberoquotidiano

LaCnews24 : Sanita', l'app calabrese gratuita che aiuta la mobilita' degli operatori sanitari #calabrianotizie #newscalabria - zazoomblog : La sanità deve fare un balzo di 10 anni serve il Mes. Intervista a Beatrice Lorenzin - #sanità #balzo #serve… - IntornoTirano : Sanità e Morelli, Fratelli d'Italia rinnova l'invito al dialogo - apetrazzuolo : NTFI - Il 24 luglio al via i 'Tur for’ ‘e vasc' nel Rione Sanità, Renato Carpentieri e gli allievi della Scuola del… - viverepesaro : Sanità, Arrigoni (FdI): 'Non possiamo tollerare giochi sulla pelle dei cittadini' -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Zanardi

Yahoo Notizie

Per il Sanit Etienne si tratta di tornare ad alzare il trofeo che manca dal lontano 1977. La finale della Coppa di Francia Psg-Saint Etienne è in programma alle ore 21,10 e sarà preceduta da un ampio ...Un piano nazionale straordinario "per smaltire le liste di attesa provocate dal Covid". Lo ha annunciato Il ministro della Salute, Roberto Speranza nel corso del webinar, organizzato ieri dalla Cisl a ...