Sanchez Inter, no del Manchester United al prolungamento del prestito (Di venerdì 24 luglio 2020) Inter e Manchester United continuano a trattare per Alexis Sanchez: il cileno può trasferirsi in nerazzurro solo a titolo definitivo Secondo Sky Sports il Manchester United avrebbe rifiutato la proposta dell’Inter che prevedeva il prolungamento del prestito di Alexis Sanchez. I Red Devils vogliono cedere Sanchez (e Smalling) solo a titolo definitivo, e avrebbero già negato sia un prolungamento degli attuali accordi che un nuovo prestito per la prossima stagione. Sanchez per l’Inter e Smalling per la Roma salterebbero così le fasi finali di Europa League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Inter, incontro con il #ManUtd per il futuro di Sanchez - Inter : ?? | TRIO #Eriksen ? #Sanchez ? #lukaku Chi sarà determinante là davanti stasera? ???? #InterFiorentina ????????… - Inter : ???? | MAAAARAVILLAAAAAAAA 60' - Prende il largo l'Inter: ripartenza perfetta, cross di Biraghi e appoggio in rete d… - InterCM16 : Il #ManchesterUnited non estenderà il prestito di #Sanchez all’#Inter oltre la gara contro il #Getafe (@SkySportsPL… - passione_inter : ?? ULTIM'ORA - Il Manchester dice no al prolungamento del prestito di Sanchez! I club trattano l'acquisto a titolo d… -