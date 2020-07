San Pio, nasce un team per pazienti affetti da malattie cerebro-vascolari (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl Direttore Generale dell’AORN “San Pio”, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, nell’ottica di un potenziamento delle attività della Neurochirurgia ed al fine di ribadire il ruolo di polo d’eccellenza di questa branca, con Delibera n. 510 del 23.07.2020 ha costituito un team multidisciplinare per il trattamento di patologie cerebro-vascolari. Fanno parte del team il Direttore ff. della U.O.C. di Neurochirurgia, Dott.ssa Giuseppina Iorio, con compiti di coordinamento; il Neuroradiologo interventista, Dott. Francesco Savarese; il Direttore della U.O.C. di Neurorianimazione, Dott. Pompilio De Cillis, ed il Dott. Gennaro Esposito, già Direttore della U.O.C. di Neuroradiologia, esperto in trattamenti endovascolari. A ... Leggi su anteprima24

TV7Benevento : AORN “San Pio”: costituito un Team multidisciplinare per pazienti affetti da malattie cerebro-vascolari... - Rubaltino : RT @pmarco_sj: MESSA > 24 LUGLIO: SAN CHARBEL MAKHLUF, MONACO Domani/Oggi celebrerò alle 08.00. Per intenzioni o necessità particolari com… - framig_ladywolf : RT @ettspa: Si è appena conclusa la presentazione alla stampa di #VirtualDestinationItaly presso Palazzo Chigi, a San Quirico D'Orcia. Ques… - BeatoBartoloL : Quanto vide lontano San Padre Pio... -

Ultime Notizie dalla rete : San Pio San Pio X, lascia Gaudioso | "Scelta personale" Live Sicilia San Pio, team multidisciplinare per il trattamento di patologie cerebro-vascolari

Scrive l'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera cittadina: Il Direttore Generale dell’AORN “San Pio”, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, nell’ottica di un potenziamento delle attività della Neuroc ...

Dall'ospedale in Fiera alle zone rosse: le 27 inchieste lombarde sulla Lega

Osservato con la prospettiva di oggi, quello che si para davanti alla Lega in Lombardia, dal punto di vista giudiziario, è un percorso a ostacoli. Almeno 27 fascicoli (ma probabilmente ce ne sono anch ...

Scrive l'ufficio stampa dell'azienda ospedaliera cittadina: Il Direttore Generale dell’AORN “San Pio”, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, nell’ottica di un potenziamento delle attività della Neuroc ...Osservato con la prospettiva di oggi, quello che si para davanti alla Lega in Lombardia, dal punto di vista giudiziario, è un percorso a ostacoli. Almeno 27 fascicoli (ma probabilmente ce ne sono anch ...