San Marino, nasce il Tavolo Territoriale per il Turismo (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si chiama TTT, “Tavolo Territoriale per il Turismo” e coinvolge uno Stato, due Regioni, 106 Comuni italiani e i nove Castelli sammarinesi.Il progetto si propone di creare una rete in grado di coordinare un’offerta turistica “capace di valorizzare le comuni eccellenze di un territorio vasto, unico e ricco di opportunità di vacanza, sport e cultura”, si legge in una nota. Un programma a cui ha già manifestato il proprio sostegno il Ministero italiano per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, e che gode dell’endorsement dell’Organizzazione Mondiale per il Turismo (UNWTO).“Un approccio innovativo – prosegue la nota – che consentirà di condividere valori e ideali, in linea con le ... Leggi su ildenaro

MankeyNews : A tutti gli steamers! Ritornerà lo Steam Party. Scopri i dettagli - lucabattanta : RT @Andunedhel: @StefaniSer @giulianol @valeriafedeli Niente in confronto alle spiagge di San Marino, Linchenstein ed Andorra, comunque. - nestquotidiano : San Marino, nasce il Tavolo Territoriale per il Turismo - zazoomblog : San Marino nasce il Tavolo Territoriale per il Turismo - #Marino #nasce #Tavolo #Territoriale - OmarShroro : @CokeasturGames @F1 ??? una volta veniva chiamato gp di san marino -

Ultime Notizie dalla rete : San Marino Sei nuovi ambasciatori per San Marino San Marino Rtv Imola, Nurburgring e Portimao:

C'è l'ufficialità: la Formula 1 aggiunge nel calendario 2020 le gare al Nurburgring (11 ottobre), a Portimao (25 ottobre) e nella nostra Imola (1° novembre). Uno scenario impensabile senza il Coronavi ...

F1, torna il Gp a Imola: possibile data l'1 novembre

Gli organizzatori ufficializzeranno l’organizzazione di un gran premio sul circuito del Santerno nel pomeriggio. Secondo quanto riferisce l'Ansa, la data individuata dovrebbe essere l’1 novembre e seg ...

C'è l'ufficialità: la Formula 1 aggiunge nel calendario 2020 le gare al Nurburgring (11 ottobre), a Portimao (25 ottobre) e nella nostra Imola (1° novembre). Uno scenario impensabile senza il Coronavi ...Gli organizzatori ufficializzeranno l’organizzazione di un gran premio sul circuito del Santerno nel pomeriggio. Secondo quanto riferisce l'Ansa, la data individuata dovrebbe essere l’1 novembre e seg ...