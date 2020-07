San Marino, nasce il Tavolo Territoriale per il Turismo (Di venerdì 24 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Si chiama TTT, “Tavolo Territoriale per il Turismo” e coinvolge uno Stato, due Regioni, 106 Comuni italiani e i nove Castelli sammarinesi.Il progetto si propone di creare una rete in grado di coordinare un’offerta turistica “capace di valorizzare le comuni eccellenze di un territorio vasto, unico e ricco di opportunità di vacanza, sport e cultura”, si legge in una nota. Un programma a cui ha già manifestato il proprio sostegno il Ministero italiano per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, e che gode dell’endorsement dell’Organizzazione Mondiale per il Turismo (UNWTO).“Un approccio innovativo – prosegue la nota – che consentirà di condividere valori e ideali, in linea con le ... Leggi su ilcorrieredellacitta

al Palazzo dei Congressi "Kursaal" della Repubblica di San Marino, a partire dalle ore 10:30. Saranno presenti anche il segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, il sottosegretario

