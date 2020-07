Samsung Galaxy S20 Ultra ha molto da dire anche nell’astrofotografia (Di venerdì 24 luglio 2020) A quanto pare anche il Samsung Galaxy S20 Ultra ha qualcosa da dire nel campo dell'astrofotografia. Guardate questi scatti di prova L'articolo Samsung Galaxy S20 Ultra ha molto da dire anche nell’astrofotografia proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

CeotechI : RT @CeotechI: Samsung Electronics ha presentato Galaxy Z Flip 5G , un dispositivo che abbina lo smartphone più rivoluzionario con le veloci… - zazoomblog : Conto alla rovescia per One UI 2.5 sul Samsung Galaxy S20: aggiornamento vicino - #Conto #rovescia #Samsung… - HDblog : Samsung, la One UI 2.5 si avvicina su Z Flip e Galaxy S20. Ecco le possibili novità - PuntoCellulare : Un nuovo tassello va ad aggiungersi all'elenco delle caratteristiche tecniche del Galaxy A42, smartphone che Samsun… - dalvin_catania : RT @HDblog: Samsung fa le cose in grande per l'evento Unpacked: la pubblicità in 3D stupisce -