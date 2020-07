Samanta Togni sarà il volto femminile de I fatti vostri (Di venerdì 24 luglio 2020) La maestra di ballo Samanta Togni dopo essere stata per tanti anni a ‘Ballando con le stelle’, tra qualche mese, sarà il volto femminile della nuova edizione de ‘I fatti vostri’, accanto al c Giancarlo Magalli. La Togni al settimanale “Gente”, non nasconde la gioia per un’importante tappa del suo percorso professionale: “Sono onorata che mi sia stata accordata questa fiducia. È una trasmissione storica, ideata da Michele Guardì, per me un genio. L’ho sempre guardata, l’apprezzo per quel suo mix di impegno e leggerezza e adoro l’oroscopo di Paolo Fox. Ci hanno lavorato grandi personaggi come Fabrizio Frizzi e Massimo Giletti. Mi avvicino a questa esperienza con la disciplina che mi ha ... Leggi su people24.myblog

Samanta Togni, dopo tanti anni alla corte di 'Ballando con le stelle', tra qualche mese, sarà il volto femminile della nuova edizione de 'I Fatti vostri', accanto al confermatissimo Giancarlo Magalli.

