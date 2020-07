Salvini strepita: 'Governo del contagio e criminale, lui che non ha mai rispettato le regole,' (Di venerdì 24 luglio 2020) "Con questa grave crisi economica e 12 milioni di cartelle esattoriali in arrivo, gli italiani ne hanno le scatole piene di vedere sbarcare nullafacenti e delinquenti, a volte pure infetti. Non vedo l'... Leggi su globalist

"Con questa grave crisi economica e 12 milioni di cartelle esattoriali in arrivo, gli italiani ne hanno le scatole piene di vedere sbarcare nullafacenti e delinquenti, a volte pure infetti. Non vedo l ...

Verso una nuova emergenza

Con le comunicazioni al Parlamento sul coronavirus da parte del ministro della salute Speranza si è di fatto aperta la fase del prolungamento del periodo di emergenza. Il presidente del Consiglio Cont ...

