Salvini, stato emergenza: «Se prorogano non li facciamo uscire dall’aula», la minaccia a Conte (Di venerdì 24 luglio 2020) «Non c’è nessuna emergenza sanitaria in corso, chi vuole prorogare lo stato di emergenza è solo un nemico dell’Italia», a dirlo è Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera. Ieri, 23 luglio 2020, ci sono stati 306 nuovi contagi da Coronavirus nel nostro Paese, ma a detta del leader leghista sarebbero riconducibili ai migranti sbarcati negli ultimi giorni. Senza questi ultimi per il segretario del Carroccio l’emergenza sarebbe già finita: «Questo governo odia la Sicilia, Pd e M5s odiano la Sicilia e di conseguenza il resto d’Italia. In tempo di virus gli ultimi focolai sono tutti arrivati grazie a questa gente. La politica di questo governo è doppiamente criminale». leggi anche ... Leggi su urbanpost

LegaSalvini : CORONAVIRUS, IL SOSPETTO DI #SALVINI: 'IL GOVERNO SPARGE INFETTI PER GIUSTIFICARE LO STATO D'EMERGENZA?' - AlessiaMorani : Se #Salvini ha un amico gli consigli di prendersi una pausa al #Papeete perché ormai è oltre il ridicolo - Adnkronos : #Salvini: 'Chi vuole proroga #statoemergenza è nemico dell'Italia' - edigram : RT @lauracesaretti1: “Il governo importa infetti (i migranti, ndr) per poter continuare lo stato di emergenza”. Salvini era già riuscito a… - Alberto61153413 : RT @Kurdefeso: @fanpage il coglione salvini non sa neanche cosa significa 'stato d'emergenza' -