Salvini non c’è, Maria Elena Boschi non sale più sulle navi dei migranti che soffrono (Di venerdì 24 luglio 2020) Il deputato di Italia Viva Luciano Nobili difende la sua collega, l’ex ministro Maria Elena Boschi, bersagliata dalle critiche per una foto dove la si vedeva in barca con amici senza la mascherina. Qualche giorno fa il giornalista Lorenzo Crea ha postato sui social una foto di lui insieme ad altri amici a bordo di … L'articolo Salvini non c’è, Maria Elena Boschi non sale più sulle navi dei migranti che soffrono proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

