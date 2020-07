Salvini: “Il Governo spalanca i porti per prorogare lo stato di emergenza” (Di venerdì 24 luglio 2020) Salvini sullo stato di emergenza: “Chi lo proroga è nemico degli italiani perché ammazza l’economia”. ROMA – No di Matteo Salvini alla proroga dello stato di emergenza. Il leader del Carroccio ribadisce la posizione della Lega sui social bocciando l’idea di prolungare la situazione attuale fino al 31 ottobre. “Questo Governo spalanca i porti e sparge infetti – scrive l’ex ministro dell’Interno sui social – magari è una strategia per tenerci sotto lo stato di emergenza. Chiunque voglia prorogarlo è un nemico dell’Italia e degli italiani perché ammazza l’economia“. Chi vuole prorogare lo stato di ... Leggi su newsmondo

matteosalvinimi : #Salvini: C'è un governo che sta ammazzando la Sicilia. In un anno devastante per il turismo, spalancare i porti e… - stanzaselvaggia : Immaginate di essere nella sala di aspetto di un dentista o dal notaio ed entra uno che inizia a urlare: “Il govern… - LegaSalvini : CORONAVIRUS, IL SOSPETTO DI #SALVINI: 'IL GOVERNO SPARGE INFETTI PER GIUSTIFICARE LO STATO D'EMERGENZA?' - MuredduGiovanni : RT @IoFausto: Se una cosa del genere l'avesse detta Borghi Bagnai o Salvini , il cieli sarebbero oscurati da bombardieri carichi di testate… - alexthor1967 : RT @stanzaselvaggia: Immaginate di essere nella sala di aspetto di un dentista o dal notaio ed entra uno che inizia a urlare: “Il governo s… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini “Il Salvini: «Domani non vado da Conte» Sì di Meloni: «L'invito è arrivato» Corriere della Sera