Salvini: "Il governo odia la Sicilia, guardate come stanno i poveri migranti" (Di venerdì 24 luglio 2020) Matteo Salvini fa visita a Lampedusa e denuncia: "in tempo di virus gli ultimi focolai sono tutti arrivati grazie a questa gente. La politica di questo governo è doppiamente criminale". Matteo Salvini fa visita a Lampedusa e sfoga tutta la sua rabbia, in mezzo a barconi e barchini posteggiati al porto e migranti ammassati che non sembrano proprio arrivare da grandi guerre o carestie. "In tempo di virus gli ultimi focolai sono tutti arrivati grazie a questa gente (i migranti ndr). La politica di questo governo è doppiamente criminale". "La politica dei porti aperti del governo è assolutamente criminale – ribadisce – Sono quadruplicati gli sbarchi rispetto all'anno scorso".

