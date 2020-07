Salvini a sale e Pepe: anche il consigliere di Gragnano lascia la Lega (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non c’è più ‘Pepe’ nella Lega. lascia il Carroccio per approdare in lidi dal sapore ora più piccante, il consigliere comunale leghista di Gragnano, Giulio Pepe. Direzione: Udc. “Entro a far parte di un progetto politico serio e tangibile, che rispecchia in pieno la mia predilezione per le idee cristiano-democratiche” spiega l’avvocato gragnanese ringraziando “il coordinatore regionale Ciro Falanga e il segretario nazionale, Lorenzo Cesa, per avermi accolto nella grande famiglia dell’Unione di Centro”. “Con l’Udc inizia un percorso serio ed ambizioso, per quanto mi riguarda, altamente responsabile e possibilmente risolutivo delle problematiche che ... Leggi su anteprima24

