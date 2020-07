«Salvini a Lampedusa non è mai venuto da ministro, si presenta solo adesso» (Di venerdì 24 luglio 2020) “Salvini è venuto ieri qui a dire che quando tornerà al governo i porti di Lampedusa saranno di nuovo chiusi ai migranti. Una bugia, perché la Lega al Governo c’è stata già e i porti sull’isola sono rimasti sempre aperti”. A dirlo all’Adnkronos è il sindaco della più grande delle Pelagie, Totò Martello, all’indomani della visita sull’isola del leader della Lega, Matteo Salvini. Il capitano ha scelto i giorni caldi dell’emergenza immigrazione per arrivare a Lampedusa e tra selfie e bagni di folla non ha rinunciato a una tappa all’hotspot di contrada Imbriacola. Una visita documentata dalle foto postate sui social per denunciare che “questa non è immigrazione, è caos”. ... Leggi su nextquotidiano

fattoquotidiano : Lampedusa, Salvini mostra lo sbarco dei migranti in diretta: “Ecco altri che staranno a scrocco” - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI È A #LAMPEDUSA: 'IL GOVERNO ODIA LA SICILIA' - ManlioDS : Capite perché in Italia lo chiamano il “cazzaro” e all’estero lo nominano tra i primi 3 bufalari al mondo? Non c’è… - Francescabacci4 : RT @ManlioDS: Capite perché in Italia lo chiamano il “cazzaro” e all’estero lo nominano tra i primi 3 bufalari al mondo? Non c’è una sola c… - leopadanofe : RT @GiancarloDeRisi: Il sindaco #Martello? Inqualificabile! Se Lampedusa è un letamaio è anche colpa sua che non s'è ribellato a un governo… -