“Salute S.p.A.”Il business della sanità privata nel racconto di due insider (Di venerdì 24 luglio 2020) Impressionante e incomprensibile. Impressionante per la portata e incomprensibile perchè anticostituzionale e assurdo. All’interno della nuova edizione (uscita ieri, 23 luglio) del libro dal titolo “Salute S.p.A”, viene descritto così il processo di tagli a cui è stata sottoposta la sanità italiana nel corso degli anni. Massimo Quezel, esperto patrocinatore in materia di risarcimento danni, e Francesco Carraro, avvocato civilista specializzato in responsabilità civile medica, hanno arricchito nuova edizione con un capitolo dedicato all’emergenza sanitaria in corso: la prova provata che quanto i due autori avevano voluto rappresentare due anni fa non era frutto di una visione catastrofica e pessimistica, ma la pura realtà: senza un piano di investimenti nella sanità pubblica serio, lungimirante e ... Leggi su ilparagone

